Respuestas

Comenta Compartir

Por si alguna vez me preguntas, he dejado en el camino todo lo que me acorralaba el alma. He logrado poner punto y final a ... bucles que no me aportaban nada. He gritado varios «no» cuando me di cuenta de que hay labios que pronuncian una cosa pero luego están los ojos que me aseguran otra. Con todo ello, he hecho borrón y cuenta nueva.

Por si me preguntas, la vida me ha demostrado que si hay algo con lo que no se debe jugar, es con el tiempo. Que la vida es demasiado efímera y que no podemos perderla en tonterías. Que jamás se debe pisotear a nadie porque nunca sabes el peso de la mochila que lleva a su espalda. Hoy, por ti y mañana quién sabe. Quizás por mí. Por si alguna vez me preguntas, he vuelto a saltar descalza sobre los charcos. He comenzado a querer al futuro sin saber qué es lo que me deparará. He contado historias ya sean buenas o malas. He aceptado mis debilidades y he bailado con ellas. Y, tal vez no, pero por si me preguntas, hoy me permito ser quien despeja tus dudas. Ahora, dispara, ¿qué más quieres saber?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director