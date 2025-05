Respuesta a Alberto González

Comenta Compartir

Es de agradecer que cuando alguien escribe un artículo de opinión se le entienda muy bien el mensaje que quiere transmitir. Es el caso de ... Alberto González, quien en su columna del domingo pasado en este diario exponía su preocupación por las deficiencias que podemos padecer en algunos servicios. Al margen de algunas consideraciones clasistas ('Cómo está el servicio..., señorito...') es preocupante, máxime para un cronista oficial, la distorsión en la visión del problema. Tras décadas de aplicación de recetas neoliberales en la economía de los países llamados occidentales en detrimento del Estado social de bienestar que tan buena época de prosperidad proporcionó a los envidiados países europeos que pudieron disfrutarlo desde mediados del siglo XX, nos llevan a la situación actual que describe con lamentos. Si es una pena no poder tomarse un café en condiciones como añora, más grave es que algunos trabajadores tengan que acudir a los bancos de alimentos como nos informan los servicios asistenciales de Cáritas. Seguro que si identificamos bien la causa de los problemas, podremos todos aportar mejores soluciones. No seamos como aquel profesor que a la pregunta del alumno, ante la grandiosidad de una de nuestras catedrales, que de qué época era, le respondió «de cuando no había sindicatos».

