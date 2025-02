Responsabilidad marroquí

Comenta Compartir

El intento de cientos de migrantes de saltar ayer la valla de Melilla acabó con la muerte por aplastamiento o asfixia de cinco de ellos, ... junto a heridos de diversa gravedad tanto entre los asaltantes como entre las fuerzas de orden marroquíes. Lo que no disipa la sospecha de que podría tratarse del enésimo episodio de presión sobre España por parte de nuestro vecino del sur. Supuesto que solo cabrá descartar si en los próximos días y semanas no se repite en la frontera melillense o en la ceutí. El hecho de que en torno a 1.500 migrantes se hubiesen aproximado a la valla atendiendo a alguna suerte de llamada que, seguramente, extendió el aviso de un salto organizado a primera hora de la mañana de ayer, obliga a las autoridades españolas a extremar las alertas. El viraje operado por el presidente Sánchez y por el ministro Albares en el caso del Sáhara no ha ofrecido más resultados conocidos que la vuelta a la normalidad de la 'operación Estrecho', que tampoco convendría catalogar como concesión de Rabat a Madrid. Por lo que el Gobierno no puede continuar transigiendo con el Reino alauí para garantizar la seguridad perimetral de nuestras ciudades autónomas mientras Marruecos continúa negando su españolidad.

