Responsabilidad de los ayuntamientos

El Artº. 106,2 de la Constitución determina el derecho de los particulares a ser indemnizados por las lesiones causadas por el funcionamiento de los ... servicios públicos. No existe un catálogo de daños cerrado, si bien en el ámbito local la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos suele producirse como consecuencia de obras en la vía pública o deficiencias en pavimentos y calzadas, entre otras.

La persona que ha sufrido un percance en la vía pública como perjudicado debe probar que el daño sufrido es imputable a la Administración. ¡Aviso para navegantes! Cuando se produce un accidente de esta categoría, lo primero que hay que hacer por parte del afectado es solicitar la presencia de la Policía Local para que redacte un informe sobre el estado del acerado o calzada, fotografía del lugar, recabar si hay testigos y posteriormente informe si hay asistencia sanitaria. Esto es preceptivo para proceder a demandar al Ayuntamiento por la vía contencioso-administrativa.

Hace unos días, una amiga nuestra pisó una baldosa, esta se levantó y ella tropezó y cayó. La baldosa se encontraba en mal estado por no estar fija y oscilar, de modo que generaba un riesgo que, en el presente caso, se traduce en el resultado de daños producidos. No ha presentado demanda al Ayuntamiento de Cáceres porque le han desinformado que la Administración ya no paga indemnizaciones, pues han sido muchas las sentencias negando este derecho al afectado. Considero que esa desinformación atenta contra el derecho de la persona afectada a reclamar una indemnización. Hay una sentencia un tanto llamativa al determinar que el obstáculo a la deambulación que se aduce como causa de la caída era evitable con una diligencia adecuada a la vista de la amplitud de la zona. Acepto la sentencia, aunque no la comparto.