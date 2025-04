Comenta Compartir

La muerte nos equipará a todos. Todos somos iguales ante la muerte. Todos los muertos merecen respeto. Para los creyentes, la justicia de Dios será ... la que al fin decida. Para los no creyentes, aquí en esta tierra que hemos pisado durante un corto o largo tiempo termina todo. Quisiera dejar al aire unas preguntas: ¿merece más respeto aquel que mor de circunstancias, que podríamos entrar a valorar, pero que no es el caso, aquel que por su poder en un momento determinado decide que su tumba debe ser una basílica suntuosa o una capilla donde el pueblo acude a rendir devoción por su Virgen, o tantos y tantos que fueron «caídos por Dios y por España»...? ¿Merecen todos estos más respeto que aquellos que también cayeron, no se si todos por Dios, pero sí todos por España, tan patriotas unos como otros, que aquellos que siguen enterrados en sabe Dios dónde, en que campo, paraje, mina, fosa o cuneta? ¿Merecen más respeto aquellos que estos? ¿Será más justo ante los ojos de Dios, para los creyentes, o de la simple justicia humana, que unos estén en suntuosas tumbas y otros en no se sabe dónde?

¿Es más respetuoso con sus deudos el homenaje personal y público en sitios significados con los primeros, que tratar de buscar a los desaparecidos y darles digna sepulturas? ¿Qué es más justo desde el punto de vista de los derechos humanos? ¿Qué es más justo en el comportamiento de la Iglesia católica, en algunos casos? Estas preguntas no me las hago yo. Para mí está claro hace mucho años. Las dejo en el aire, pero con la esperanza de que todos aquellos que siguen hablado y escribiendo del «respeto a los muertos» las recojan y las mediten. En cuanto al uso de la palabra «profanación», lo dejo para la lectura del interesado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua.

Cartas a la directora