Respeto y honestidad

Comenta Compartir

Entiendo que la honestidad no llega a todos, porque para ser honesto hay que ser «decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, recto y honrado» y esas actitudes no se adquieren con una mínima formación escolar educativa, porque hay que «mamarlo» también en casa con la ... familia y si además de todo ello no conocemos el respeto, apaga y vámonos. ¿A qué viene esto?, pues porque veo las actitudes de determinados políticos que pensando ser considerados «hijos de papá» dan patinazos tan enormes que no solo se perjudican ellos, sino que además arruinan y extorsionan en el ámbito político a casi todos los que siguen sus pasos, pero sobre todo a sus organizaciones políticas, como les ha ocurrido a Casado y García Egea con el PP, quienes ya se consideraban en La Moncloa a base de insultos, improperios, ofensas, insolencias, etc., y como le ocurrirá a Ayuso aunque le dispensemos la presunción de inocencia. Todo llegará a su debido tiempo. Todo esto no es una actitud de acritud por mi parte, ya que estoy de acuerdo en que al final, será otro gallego como Núñez Feijoo quien vendrá a dar solución a esta querella cruenta que han iniciado los que menos deberían haberlo hecho. Lo que le hace falta a Núñez Feijóo es que no se parezca en nada a sus paisanos gallegos Franco, Fraga o Rajoy y evalúe más las ideas del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, que decía: «El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política; y no sabe el muy imbécil que de su ignorancia política, nace la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de los bandidos que es el político corrupto y el lacayo de las empresas nacionales y multinacionales». ¡Ahí es ná!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión