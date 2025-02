Respeto y autocrítica

Comenta Compartir

En tiempos de incertidumbre, de no saber muy bien hacia dónde va este viejo oficio de contar cosas para que te entienda la gente, no colegas, eruditos, fuentes, gobernantes y dirigentes, invito a una humilde reflexión de veterano nostálgico. Huyamos de las prisas, del corte ... y confección de noticias supuestamente urgentes, de periodistas pegados al ordenador, a las redes sociales. Volvamos a la calle, al reporterismo, a mirar a los ojitos a los protagonistas de las historias, a los corrillos, al clásico 'off the record'. Nos pagan por interpretar, curiosear y analizar desde el rigor, la independencia y el sentido común, no por el entrecomillado robotizado. No permitamos que nos manejen a través de plasmas, Twitter o comunicados oficiales, y que no se dejen preguntas. Recuperemos el orgullo de ser, lisa y llanamente, periodistas. Autocrítica y respeto.

Opinión HOY