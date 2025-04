Comenta Compartir

Esto parece de Disney, cuando Disney era Disney: «El mundo es cascada de colores, mágico mundo de colores...». Digo tras la reunión de 'Las cinco' ... en Valencia. «Es el comienzo de algo maravilloso», dijo Yolanda Díaz, la ministra del extraño prestigio. Leo que hay optimismo porque su proyecto es «transversal, genera ilusión y no moviliza en su contra». Ja, ja, ja. Aunque lo peor era la camiseta de Mónica Oltra. ¡De Pipi Calzaslargas! No por cómo le sentaba ni porque vaya a hacerme la copo de nieve (snowflakes llaman en Inglaterra a los nuevos ofendidos). Es como si Terele Pávez hubiera ido con una camiseta de Lorca. Peor. Pipi es una niña libre. Tenía monedas de oro, un mono, un caballo, vivía sola en Villa Kunderbunt y fregaba el suelo patinando con cepillos. Si Pipi en lugar de ser sueca hubiera recalado, no sé, en Valencia o en Baleares habría sido una niña tutelada. Menos mal que es más fuerte que cualquier hombre. Respetadme a Pipi.

Opinión