Residuos en Salvatierra

Por lo visto nadie del entorno del Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros sabía nada del tema, pero posteriormente se supo que el alcalde acompañó ... a las personas interesadas en el proyecto para ver terrenos y contactar con los dueños. Esta trama está urdida entre tres personajes, que son los que han puesto a Salvatierra ante una situación muy peligrosa y desagradable que sus vecinos no se merecen de ninguna manera, al igual que no se lo merece ningún extremeño. Quisiera pensar que desde la Junta de Extremadura van a poner de su parte para solucionar este problema lo más rápido posible. En esta tierra nuestra, por lo que estamos viviendo, no importamos nada y les da igual al Gobierno y a la Junta. Con tres promesas y cuatro 'chuches' en el momento oportuno' lo solucionan todo.

