Resentimiento y política

Creo que coincidirán conmigo si digo que el resentimiento es algo muy chungo. Me atrevería a decir que mucho más que la envidia pues no ... admite blanqueos del tipo «siento envidia sana». ¿Se imaginan diciendo «tengo un resentimiento sano hacia la sociedad»? No ha lugar, más bien al contrario, el resentimiento enferma y es de una toxicidad máxima, así que por lo general tendemos a ocultarlo aumentando su letalidad, todo sea por protegernos del escrutinio y juicio social al que con toda probabilidad seremos sometidos si se descubre que somos unos resentidos.

Y es que el resentimiento además de chungo es complejo, mejor dicho, es tan chungo porque es muy complejo, pues en él hay dosis de frustración, orgullo herido, envidia reprimida, pasividad, menosprecio hacia el otro, amargura e ira. Un coctel difícil de digerir incluso para estómagos a prueba de bomba. ¿Se imaginan el aspecto de una persona resentida? Yo sí, y me viene a la cabeza una mirada huidiza, oscura, la típica de quien esconde un gran secreto que le define: la frustración, el ingrediente estrella del coctel que potencia el resto de los sabores. Me lo imagino sobreactuando en su radicalidad para que no se note que en el fondo anhela aquello que a viva voz dice querer destruir, agazapado esperando su oportunidad para asestar un golpe, aunque sea pequeño, que le ayude a descargar frustración. Poco se habla del resentimiento, de manera individual tendemos a ocultarlo y en su expresión colectiva a ignorarlo. La sociología de las emociones, por ejemplo, ha prestado más atención al orgullo, la vergüenza y el miedo grupales para explicar fenómenos sociales, la ciencia política también, pero ¿Qué relación tiene el resentimiento con las preferencias políticas? ¿La hay? ¿Se manifiesta de algún modo en las expresiones políticas cotidianas? El resentimiento es el impulsor afectivo del reaccionario Con agradable sorpresa leo hace unos días el último trabajo del griego Nicolás Demertzis, uno de los sociólogos de las emociones más sugerentes. Su investigación evidencia que el resentimiento es una experiencia psicológica con importantes implicaciones políticas, en particular en el auge de los movimientos populistas actuales. A diferencia de la ira que tiene un objetivo claro –un político o un partido– el resentimiento lo abarca todo y afecta a la manera en que la ciudadanía se relaciona con la política: es el impulsor afectivo del reaccionario. Así las cosas, es desde el resentimiento desde donde los populismos actuales abordan los debates públicos lo que se traduce en un menor nivel de participación política convencional, un apoyo latente a la agresión o la violencia, amargura al mirar hacia atrás y un deseo por volver a un pasado imaginado que indica también en qué medida el resentimiento es una respuesta defensiva a cambios culturales expresados en el multiculturalismo o la igualdad. ¿Les suena? A mí también, el trabajo de Demertzis me ha recordado el asalto al Congreso de los Estados Unidos en enero de 2021. Cuídense del resentimiento, y cuidémonos de él, en lo personal y en lo político puede ser letal.

