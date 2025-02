Durante estas navidades, muchos que curran fuera han regresado para pasar algunos días con los suyos; entre ellos, los reporteros con suerte. Al ver a ... alguno de estos tipos jugándose el ídem por esos mundos de dios (o del diablo, más bien, que una guerra siempre es un infierno) no solo pienso en el peligro que corren, sino también en si podrán hacer esas cosas tontas que te permiten recordar que, todavía, eres una persona medio civilizada en medio de la barbarie, como afeitarte sin que te tiemble el pulso por culpa de los bombardeos o llevar el pelo en condiciones.

Esto último me preocupa sobremanera, que una no es de misa diaria, pero sí de lavado capilar. Mercedes Gallego contaba que, estando integrada en la Primera División de los marines estadounidenses camino de Bagdad, solo se pudo lavar la cabeza una vez durante la guerra de Irak, con broncazo del sargento incluido por desperdiciar el agua. Pero eso es lo de menos; lo importante es lo de traernos las crónicas a base de gastar suela sobre el terreno: Pilar Bernal, otra insigne del negocio, me narraba sus batallas, que no batallitas, mientras que el café se me quedaba tan helado como la sangre. Y no sé si Laura de Chiclana, que informa acerca de la guerra de Ucrania para Mediaset, seguirá pasando lo poco que queda de fiesta en España o habrá vuelto ya a la zona de conflicto. Ocho meses seguidos ha estado allí, la tía. Más que Laura de Chiclana, ya es Laura de Jersón.

Estas mujeres (reporteras toreras que se largan para contarnos la verdad, que sigue estando ahí fuera, y lo hacen con el pelo arreglado y sin necesidad de heroísmos de chaleco de Coronel Tapiocca) siempre me dejan con la boca abierta. Y luego me quejo yo porque mi santo me quita el champú.