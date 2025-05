El reparto de occidente

Hubo un tiempo en que España era la primera potencia mundial y Portugal tampoco andaba manca, y no hay más que rememorar que hoy hace ... quinientos veintiocho años que se firmó el Tratado de Tordesillas. Los reyes Isabel y Fernando, por una parte, y el rey Juan II de Portugal, por otra, llegaron al acuerdo de que se repartirían el océano Atlántico mediante una línea situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde.

Con el GPS de la época, la línea se trazó en los mapas según quien la dibujara: unos tomaban como referencia la isla de Sal, otros un punto céntrico de Cabo Verde, otros el extremo más oriental del archipiélago. Digo yo que la exactitud era lo de menos, tratándose de repartirse un charco de semejante extensión.

La iniciativa respondía a la necesidad de reparto de las zonas de navegación y conquista del Nuevo Mundo, puesto que el conflicto de intereses entre la Monarquía Hispánica y el Reino de Portugal estaba servido: unos querían proteger las recién descubiertas Antillas y el otro la ruta del cabo de Buena Esperanza que tantos esfuerzos les había costado.

En aquel tiempo no había movimiento que no pasara por las manos del Papa, y si se trataba de repartirse el Atlántico y sus tierras, ni sus católicas majestades ni nadie podía hacerlo a espaldas de la Santa Sede. Se daba la circunstancia favorable de que en aquellos momentos ocupaba la silla de Pedro un español, Rodrigo Borgia, que ejercía el pontificado con el nombre de Alejandro VI.

Así que el Papa emitió cuatro bulas conocidas como bulas Alejandrinas, por las que estableció que pertenecían a la corona de Castilla las tierras y mares al oeste del meridiano situado a cien leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde y se decretaba la excomunión para todos aquellos que cruzasen esa línea sin permiso de los reyes de Castilla.

Si hoy le dijesen a Putin que queda excomulgado por invadir Ucrania, se estaría riendo varios días seguidos. En aquella época eran palabras mayores y la amenaza de excomunión no se tomaba a la ligera, por lo que el océano quedó así repartido con el refrendo del Pontífice.

La vorágine nominativa de la Unesco, que busca cada año algo que nombrar patrimonio de la Humanidad, me malicio que para no quedarse sin trabajo, distinguió el Tratado de Tordesillas con tal distinción en 2007 dentro de su categoría de «Memoria del mundo», como documento compartido entre España y Portugal.

Sea este documento histórico digno de ser Patrimonio de todos o no, de lo que no cabe duda es de su importancia cuando se trata de ubicar la relevancia de la España de entonces y la contextualización de los comportamientos mundiales. Ahora nos queda Nadal, y poco más, pero hubo una época en que nada se movía en todo el planeta sin que lo supiera Su Majestad. Hablar español era muy conveniente entonces, y no precisamente para las entrevistas de trabajo.