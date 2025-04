Reparto desigual de los fondos de la UE

Comenta Compartir

Hay falta de equidad de este Ejecutivo que nos gobierna y que hace de su capa un sayo. Ahora nos viene con que el reparto ... de fondos europeos queda de manera casi prohibida a una gran mayoría de españoles que no le votaron. Si ustedes no votaron al PSOE, a Podemos o a sus socios podrían tener que sus necesidades no cuentan a la hora de asignar la ayuda comunitaria. Para redondear este bochorno, basta señalar que regiones como Andalucía o Murcia, donde uno de cada cuatro habitantes se encuentra en situación de exclusión social, no han recibido ni un solo euro. Curiosamente en estas comunidades gobierna el PP. A tenor de todo esto, se percibe un sectarismo ideológico que discrimina a los ciudadanos españoles que no los votaron. Gobiernos autonómicos en los que está el PSOE acaparan el 81% de esos fondos –Vara aquí se nota poco– el resto, a las comunidades con riesgo de pobreza que anteriormente menciono. Según los expertos, el reparto de estos fondos se ha debido establecer en una comisión mixta e independiente atenida a sus criterios técnicos. El Gobierno central no lo vio correcto y se negó. Vamos sabiendo por qué. Esto es un caso más de gravedad extraordinaria y una amenaza constante para la democracia de este país. Lo que no acabo de entender son los amores que tienen algunas personas a estos que nos gobiernan. La sumisión, la desinformación o la ignorancia de un votante puede provocar y poner en peligro el bienestar y la seguridad de todos los españoles. Si me dijeran que está presidiendo el país Felipe González lo podría entender, fue un gran estadista del siglo XX, así como Cánovas del Castillo lo fue en el siglo XIX.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión