Ahora reniego de quien llamé amigo

Me gustaría iniciar esta reflexión en fechas tan señaladas con una frase amigable como: «Sin ánimo de polemizar...», pero no, porque sí quiero polemizar ante ... la vergonzosa situación que, como sanitario, sufro, no tanto en mi condición de jubilado, sino en la que veo sumidos a mis compañeros en activo, con independencia de la categoría laboral. Cada vez estoy más asqueado, antes solo defraudado, de los dirigentes políticos de este país.

Hace unos días pasé la tarde viendo la televisión para ver si en alguna tertulia de las muchas que tratan sobre la pandemia, tema estrella por su importancia sanitaria, social y económica, intervenía algún político. En todos los debates participan periodistas, juristas, empresarios, hosteleros, sanitarios y representantes de diversos sectores. Y no sé qué me resulta más despreciable, si el vapuleo que sufren los sanitarios por parte de quienes, cínicamente, una vez les aplaudieron al ritmo del Duo Dinámico y ahora los culpabilizan de falta de asistencia o que los verdaderos responsables de esa falta de asistencia, por inadecuación de la dotación presupuestaria y del déficit de recursos humanos y materiales «se vayan de rositas» e incluso se permitan insinuar que la debacle asistencial se debe a un boicot de los sanitarios. ¡Lástima de país de incondicionales votantes!

Cartas a la directora