Reñidero de gallos

Las propuestas del Gobierno para modificar los delitos de sedición y malversación y para modificar el Tribunal Constitucional han generado una de las mayores broncas en la historia del Congreso de los Diputados. No he conocido a nadie con menos escrúpulos que Pedro Sánchez, que ... con tal de sostenerse en el poder es capaz de llegar a acuerdos con el mismo diablo. La cara pétrea de Sánchez insta a Feijóo a recordar los resultados de las últimas elecciones generales, que ganó el PSOE, antes de pedir otras. ¿Pero qué últimas elecciones generales ha ganado el PSOE? Si ocupa La Moncloa es debido a una moción de censura fake, una vez conocida la sentencia de la Gürtel, cuyo texto es demoledor contra el PP, al que la Audiencia Nacional condena como partícipe a título lucrativo. Pero el flanco débil de Mariano Rajoy es que el fallo cuestiona la credibilidad de su gestión. El PSOE después de esta sentencia dice que es «el momento de mandar el mensaje de regeneración democrática, que no puede ser que la sociedad metabolice sin más la corrupción, porque ya es un daño estructural para el sistema ético y cívico». ¿Se imagina el lector lo que hubiera ocurrido si el PP hubiera intentando una reforma del Código Penal por los delitos de sedición y malversación para favorecer a los encausados en la trama Gürtel? La batalla de San Quitín sería una nimiedad comparada con la guerra que organizarían el PSOE y sus socios? El presidente del Gobierno justifica la modificación de los delitos de sedición y malversación para homologarlos al resto de Europa. Y es tal su chulería de dice en el Consejo Europeo de Bruselas que «la derecha política y judicial ha querido atropellar la democracia». Por si esto no fuera poco, el ministro de Presidencia advierte al Constitucional de consecuencias impredecibles para la democracia si ampara al PP. ¿Es una advertencia o una amenaza?

El PSOE tiene mala memoria, porque cuando en 2011 ganó un recurso en el Constitucional idéntico al planteado ahora por el PP no hubo amenazas ni consecuencias impredecibles. Sánchez da motivos para que volvamos a tener una guerra fraticida.

Cartas a la directora