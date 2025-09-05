HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Renfe necesita reinventarse

El tren de calidad precisa de estrategia, no excusas, para evitar esa persistente imagen dañina con viajeros varados o vagones que arden

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

La política ferroviaria española parece atrapada en un bucle de improvisaciones y temores. Mientras Renfe continúa acumulando quejas por averías, demoras y por algo tan ... elemental como su página web, el debate público se centra en grandes cuestiones estratégicas endémicas. El resultado es una sensación de desorden que no se corresponde con un país que presume de tener una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo. El caso de Talgo es paradigmático. Una empresa emblemática, símbolo de innovación ferroviaria, hoy navega en la incertidumbre. Se habla de certidumbre empresarial, pero la realidad es que la política pesa más que la estrategia industrial. El Gobierno frena la competencia en redes hasta 2028, por una mezcla de razones técnicas y miedo a perder el control. Mientras se esgrimen razones de «seguridad nacional» para impedir opas extranjeras, se exploran proveedores europeos que relegan a los fabricantes españoles. Una incoherencia difícil de justificar.

Top 50
  1. 1 Suben a 17 los fallecidos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa
  2. 2 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  3. 3

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  4. 4 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  5. 5 Un grafiti con acento extremeño sorprende en las calles de Bilbao
  6. 6 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  7. 7

    Una extremeña cerca de la tragedia de Lisboa: «Vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado»
  8. 8 Dos detenidos por el atropello en el barrio de San Lázaro en Mérida
  9. 9 Una conductora da positivo en drogas tras circular en sentido contrario por dos autovías extremeñas
  10. 10 Piden cárcel para un constructor por no pagar las obras de unas viviendas en Cáceres

