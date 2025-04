¿Nos hemos rendido con el río?

El río es un subgénero del periodismo local, igual que las noticias de la pandemia, el carnaval o la Semana Santa. El Guadiana en Badajoz ... siempre ha cundido mucho y regala titulares a menudo. Antaño era su playa o las pozas misteriosas que engullían bañistas, recientemente han sido los patos indomables de su margen derecha y ahora las tortugas de Florida, invasoras como las tropas de Putin y que «tienen un pico como una tijera y garras para desmenuzar el pescado», avisaba el domingo pasado un experto.

Además de sucesos imprevistos, el río da que hablar, digo, porque siempre tiene grandes proyectos alrededor, el último un camping en la zona del Molino de los Moscoso; hace años, un barco para pasear turistas bajo los puentes; desde que existe el azud, regatas de piragüistas en ese remanso; y ni me acuerdo desde cuándo, algo, lo que sea, en la vieja central hidroeléctrica que sigue en ruina con aspecto fantasmagórico los días de niebla. De momento, lo único firme es una pasarela peatonal a la altura de El Pico de 260 metros de largo por 800.000 euros (no se me ha despistado ningún cero).

Pese a los proyectos no concretados en torno al río, los pacenses cada vez estamos más cerca de él. Primero gracias al gran parque, llegado en 2015, y después, enfrente, por la apertura del resto de pubs del paseo fluvial que dan lustre a esa zona.

Sin embargo, su visión da pena. Construimos cinco puentes sobre su lecho, le damos contenido a unas márgenes a rebosar de gente, pero cada año vemos cómo el nenúfar y el camalote ganan metros mientras una barquita minúscula de la CHG navega cada vez con más dificultad tomando nota de la derrota. Desde la orilla los abuelos le juran a sus nietos que por debajo corre agua. Y yo pregunto, ¿nos hemos rendido ya?