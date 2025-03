El rencor en los zapatos

Poco después de representar 'Metamorfosis' en el Teatro Romano de Mérida, Concha Velasco contó en una entrevista que, rebuscando en unas cajas que tenía en ... casa, encontró su alianza de boda con Paco Marsó. Concha era consciente de que cargaba sobre sus hombros una mochila pesadísima, por las cosas que siempre le había achacado a Paco, y decidió volver a ponerse el anillo para ver si, así, se le quitaba el rencor. ¡Qué sabia!

Mientras Concha estrenaba en Madrid 'Mamá, quiero ser artista' –con unos zapatos de encargo que, según confesó después, le hacían muchísimo daño–, Imelda Marcos dejaba los suyos en Filipinas rumbo a la isla de Guam. El 25 de febrero de 1986 la mujer del dictador Ferdinand Marcos huyó del palacio de Malacañang, pocas horas antes de que una multitud rabiosa entrara en su residencia. Una vez que las verjas de la propiedad cayeron, el gentío arrasó a su paso con todo lo que encontró. Hasta que, poco a poco, la turba entró en razón, dejó los enseres en el suelo y abandonó el lugar.

A Imelda le gustaban mucho los zapatos. De ahí que la leyenda cuente que esta mujer poseía unos tres mil pares, aunque lo cierto es que nunca se contabilizaron oficialmente muchos más de mil doscientos. Cuando Imelda huyó de Filipinas, su zapaterío se quedó en Malacañang. Pero la humedad del río Pasig, que bordea el edificio, empezó a deteriorarlo. Por eso, en un intento de preservar lo que aún estaba en buen estado, se enviaron ciento cincuenta cajas de zapatos al Museo Nacional. Allí, medio olvidados en una estancia con candado, parte de los zapatos acabaron como el poderío de su dueña: destrozados a fuerza de inundaciones y termitas.

Hace dos fines de semana, al ver a cientos de personas encolerizadas en Sri Lanka –la antigua Ceilán–, delante del palacio presidencial, pensé que la cosa acabaría como en Malacañang. Pero, tras unos primeros momentos incendiarios, la multitud se calmó. Y sintiendo que aquel lugar era su casa, aunque en plan resort muy mejorado, los manifestantes empezaron a pasearse sonrientes por las habitaciones, dándose chapuzones en la piscina, haciendo flexiones en el gimnasio y tirándose fotos con sus móviles mientras chachareaban tumbados encima de la cama presidencial. Yo, que me imaginé lo cómodo que debía ser aquel lecho, saqué colmillo y pensé: a más de uno, pronto le van sobrar los demás. Pero me equivoqué. Y, como en lo de Manila, al cabo de los días salieron de la trinchera y ya están en sus casas. Entonces entendí que esa gente, en medio de la penuria, solo ansiaba lo que cualquiera: un instante de felicidad.

Imelda Marcos regresó a Filipinas en 1991 para saldar sus cuentas con la justicia. Y diez años después, la «mariposa de hierro» –como la llamaban– estaba inaugurando en Mariquina el Museo del Calzado de la ciudad. Ese mismo año Concha Velasco viajó a Alicante para recibir el premio a la Mujer Mejor Calzada de España. Y allí, en un museo similar, mientras agradecía la distinción, contó lo de su problema con aquellos zapatos hechos por encargo tiempo atrás. No lo he hablado con Concha, pero lo de una mala horma a diario debe ser como el rencor cuando la mochila no se ha aligerado: puro daño.