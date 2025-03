El rencor no es bueno

Comenta Compartir

Desde que me conozco y de eso hace ya mucho tiempo, ha existido y existe entre personas de distinto pensamiento político una inquina y un ... rencor que no conducen a nada pero existe- Ahí está y quiero recordar que la guerra incivil española terminó hace ya más de 80 años, luego el ser de derechas o de izquierdas a día de hoy no implica ser ni mejor ni peor, ni ser más íntegro, ni más justo, ni más honesto y deberíamos recordar que nuestro competidor político no tiene por qué ser un enemigo irreconciliable (aunque no todos, porque algunos son de punto y aparte...), y hasta yo mismo presumo de tener muchos amigos que no piensan como yo.

Solo por preconcebir la vida de forma distinta a ti, no tienes porque lapidarlo ni violentarlo, ya que tiene derecho a ser respetado como tú. Y es que, en una sociedad como la nuestra que es múltiple y soberana, estamos condenados a entendernos y a buscar posiciones intermedias de mutuo acuerdo. Tenemos la obligación de convivir juntos, evitando insolencias y jactancias que no conducen a nada y desde luego los insultos en el Congreso donde menos. Aquellos debates pasados de la moción de censura a Mariano Rajoy y de la investidura de Pedro Sánchez no son motivos suficientes para la pelea callejera por el poder, son desagradables y dejan un mal sabor amargo que no conducen a nada. Los acuerdos y los pactos a partir de ahora van a ser insalvables y necesarios, pues ha llegado un tiempo nuevo de vivir y hay que ir olvidándose de aquellos tiempos del bipartidismo. La sociedad está mucho más dividida. Y si otros países como Portugal lo han conseguido, vamos a demostrar que también somos europeos y de los mejores. Vamos a lograrlo respetándonos.

