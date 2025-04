Rematando el mes de agosto

En el verano más sofocante, a Badajoz no le funcionan sus fuentes más refrescantes, la calzada a veces se derrite y se abre como el ... Mar Rojo para tragarse un coche a modo de sacrificio y, para colmo, el viento ha traído esta semana de Portugal el hedor de toneladas de estiércol recién removido con el mensaje de que si somos Eurociudad lo somos en la salud y en la enfermedad.

No es la descripción más atractiva de un final de verano cuyo balance en lo personal es excelente pues aquí, en mi ciudad, es donde más días he pasado de mis vacaciones y me he sentido más a gusto que en cualquier playa. Nunca me faltó hielo, y gracias a Munich, tampoco una prueba deportiva en la tele con la que sestear. Tal y como nos pide a diario el 112, he huido de la calle en las horas centrales del día y desde Badajoz he contemplado el amanecer en los jardines de La Galera y la puesta de sol con los brazos sobre la barandilla del Puente Real para concluir que cualquier marca de cerveza puede venir a grabar su anuncio cuando quiera.

En el césped del parque del río he tirado una tela con una mandala, he puesto encima a mis amigos y he pasado con la bici por donde nunca paso con la moto. Me gusta cómo ha quedado al fin los Alféreces, que ha trasladado el título de 'obra de moda' al entorno de Puerta Palmas, hoy hecho puré pero con la certeza de que en primavera lucirá antes de ir a votar.

También este mes he visto promociones de viviendas progresar como si no fuera agosto ni hubiera olas de calor, y obras públicas como el Palacio de Justicia de Ronda Norte o la piscina de la margen derecha detenidas en el tiempo. A la primera se le está arrugando la fachada antes de que el edificio se estrene y la segunda es un hoyo hace años sobre el que ya no cabe la excusa de que los trabajos se retrasaron por culpa de la lluvia.