El relojero inteligente

Comenta Compartir

Cincuenta años entre el mostrador y el taller y cuando me jubilo me regalan un reloj. «¡Vaya ocurrencia, regalarle un reloj a un relojero!», exclamé, pero mi nieto, paciente y condescendiente, me sacó de mi error: «No es un reloj, yayo, es un smartwatch. Te ... mide el ritmo cardiaco, la tensión arterial y hasta la calidad del sueño». Era un reloj tan inteligente que me descubrió de mí cosas que yo mismo ignoraba. Por ejemplo, que no dormía nada bien: exceso de sueño ligero, poca fase REM y una miseria de sueño profundo, «que es esencial para renovar la energía física, la capacidad de concentración, la memoria y la vitalidad sexual», me advertía el cacharro. Agobiado por la escasa calidad de mi sueño, empecé a dormir poco y mal. Hasta que se lo regalé a mi nieto. He recuperado mi reloj automático de siempre y ahora vuelvo a dormir como un bebé. Lo de la vitalidad sexual ya...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY