Reloj, no marques las horas

El otro día, sobrevolando la red del pajarito azul, descubro que un señor está criticando ferozmente a nuestro presidente Vara; la razón: ostentaba un Patek ... Phillippe valorado en 55.000 euros. Yo atónito por no saber a qué se refería, un pantalón, un cinturón, ropa interior... quise imaginar al presidente igual de estupefacto como yo, palpándose para ver de qué se trataba, hasta que nos enteramos que se trataba de un reloj. El señor Vara respondió al ciudadano diciendo que no tenía ni la más pajolera idea de relojes, pero que el de la foto con Pedro Sánchez lo compró en un top manta de Islantilla por poco más de 50 eurillos, y claro, se lió. Unos a favor del 'zasca' otros criticaban que llevara una imitación, en fomento de lo ilícito y lo falso, pero para él es bonito y da la hora, y mientras lo haya pagado de su bolsillo, a mi... plin.

El caso es que la foto en cuestión era la inauguración del Alvia acompañado de Pedro Sánchez.

¡Qué cosas!

Media vida esperando que nos pongan el tren y resulta que cuando lo hacen, el factor ferroviario se confunde y lo manda por la vía antigua obteniendo un retraso de una hora y cuarto. Al día siguiente, aún sonrojado del ‘éxito’ inaugural consigue meterlo por la vía buena y retrasarlo solo una hora. Al siguiente, nuestro flamante Alvia se ave-ría...

–El gerente de Producción de la línea extremeña es cesado (porque alguien debe pagar la inutilidad)

–Renfe hace una oferta por el reloj de Vara, pero este lo rechaza por valor sentimental.

–La Junta pide explicaciones a Renfe.

El tren sigue viajando a una media de 89 kilómetros/hora cuando debería alcanzar los 200, además, para mayor aliciente, va sin aire acondicionado convirtiendo un viaje en una actividad de riesgo comparable al barranquismo, la escalada libre o el salto base. El tren de la bruja, el de la feria, va más deprisa y da el mismo miedo.

Al final, la hora que marcan esos relojes debe ser la hora chanante, pero a mí no me hace ni pizca de gracia. Creo que por orgullo y dignidad no debe hacernos reír fundamentalmente por el sufrimiento de nuestro pueblo; la tomadura de pelo es importante, la indignación inquietante, la soflama veraniega no solo térmica e incendiaria en aumento.

Papá Estado no puede estar en paz con la deuda contraída con nuestra tierra en materia de comunicaciones y mientras no se vertebre el transporte público de manera eficiente no estaremos en avenencia. La única dignidad que observo, la tuvo un pasajero que, antes de toda esta movida del tren ‘rápido’, tuvo los arrestos (por no hablar de órganos anatómicos) después de pasarse tres horas en un vagón sin aire ni agua, de tirar del freno de mano en señal de protesta.

Pero ya está chicos, ya pasó.

Azarías no es malo señora, solo una miaja inocente.

¿Verdad señorito Iván?