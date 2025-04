Religiosos, Instagram y siesta

Comenta Compartir

Facebook tiene ahora un nuevo frente, esta vez por el flanco religioso. La organización norteamericana Fairplay –que reúne a responsables de todo tipo de creencias ... y que tiene entre sus objetivos separar la fe de la política partidista– ha enviado una carta a Marck Zuckerberg en la que pide que abandone el plan para crear Instagram (IG) para niños. Según la organización, el aumento de las horas que los menores pasan ante una pantalla, algo que se vería favorecido por el proyecto de Instagram, impide un desarrollo normal de los chavales. El objetivo final de este tipo de proyectos es crear lo que denominan 'niñez no digitalizada'. La meta que persiguen es sensata y pone el dedo en la llaga en uno de los problemas a los que se enfrentan los educadores en todo el mundo. Pero el principal enemigo no está en Instagram sino en las casas. ¿Quién no ha visto a progenitores que utilizan el móvil como si fuera un sonajero? El problema quizás sean los padres quienes sueñan con un Instagram para niños a la hora de la siesta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY