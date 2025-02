Relevo en Italia

Comenta Compartir

El siciliano Sergio Mattarella, actual presidente de la República Italiana, es un personaje incontaminado que sobrenada la corrupción y la sistémica banalidad de la política ... concreta. Ubicado en el centro-reformismo, político y últimamente magistrado del Tribunal Constitucional, fue elegido para el cargo que ocupa el 31 de enero de 2015 a instancias del Gobierno de Matteo Renzi, como sucesor de Napolitano. Mattarella es sobrio, íntegro y sin afanes de protagonismo. Su mandato de seis años expira en enero, y ya ha anunciado que no piensa postularse a la reelección, por lo que los partidos deberán ponerse de acuerdo en el relevo, una tarea siempre complicada, ya que no es fácil reunir prestigio e integridad. Sin duda, la personalidad que parece predestinada a la sucesión es Mario Draghi, expresidente del BCE y con un excepcional currículum político y financiero... Pero Draghi es actualmente primer ministro, y elevarlo a la presidencia sería un mal negocio para la política italiana, que vestiría un santo para desvestir otro. Por ello, han empezado a sonar otros nombres –los de la ministra de Justicia, Marta Cartabia, del presidente de la Cámara de Diputados, Pier Ferdinando Casini, y del ex primer ministro Romano Prodi– que quizá puedan servir para la ocasión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY