HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?

Sin relevo generacional

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El alarmante envejecimiento de la población española se enfrenta al momento de la verdad, la oleada de jubilaciones de 'baby boomers' que se producirá en ... la próxima década. Hasta ahora, son dos las alternativas para compensarlas: la natalidad y la inmigración. La primera se encuentra en el peor momento de su historia y según datos del Banco Mundial, la tasa de fecundidad del país –1,1 hijos por mujer— es la más baja de la UE. Ante esto, los partidos arguyen que España podrá compensar este déficit de trabajadores mediante la entrada de inmigrantes. Sin embargo, los datos disponibles tampoco sostienen esta hipótesis por al menos tres razones. Primero, no llegan suficientes inmigrantes. Segundo, éstos se dirigen a las zonas menos envejecidas, lo cual amenaza con dejar aún más despobladas regiones como Galicia, Asturias o Castilla y León y, a la vez, tensionar más las grandes ciudades. Tercero, no reemplazan en todos los sectores por igual; el comercio, por ejemplo, corre el riesgo de quedar sin descendencia. La inmigración se presenta así como un recurso limitado para garantizar el relevo generacional. España debe encontrar una solución a esta encrucijada histórica si quiere evitar poner en riesgo el futuro del Estado del bienestar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  5. 5 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 Cuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia
  8. 8 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  10. 10

    Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sin relevo generacional

Sin relevo generacional