Relaciones transversales, fuero y güevo

Un artículo del jesuita González Faus sobre la covid, 'O todos o ninguno', me ha remitido a otro que tiene sobre Santa Teresa.

Una amiga ... grafóloga le dijo a Faus que cuando observó la letra de la santa se asustó porque «'traslucía gran sexualidad y afán de poder' [...] Después comprendí que las personas no somos nuestro carácter ni nuestras pasiones, sino lo que cada cual hace con esos materiales, y que ahí está la grandeza de nuestra libertad».

Teresa, pragmática, advierte que la priora sea la primera en barrer en una época en la que las prioras –muchas de ellas hijas naturales de nobles– tenían sirvientas que les barrían la celda mientras ellas contemplaban.

O que entre los pucheros anda el Señor, porque «la más profunda experiencia mística no es incompatible ni con el sentido común, ni con la ironía o la lucha por lo que se cree justo, ni con un carácter enérgico...».

Lo de barrer o lo de Dios y los pucheros me recuerdan a Gregorio Luri: el nivel de respeto que un centro muestra por sus alumnos «se pone de manifiesto en primer lugar en el estado de sus váteres y en la puntualidad de los profesores».

¡Qué cura de humildad estas prioridades!

Lo de la puntualidad me ha llevado a algo a lo que llevo dando vueltas más de cuarenta años. El compañero al que sustituí entonces, magnífico médico y mejor persona, tenía un problema que le impelía a salir a la calle varias veces en plena consulta. Los pacientes no se quejaban y se lo permitían con paciencia franciscana, o eso creía yo, pero lo que pensaba que, si no cariño, era temor reverencial, no pasaba de un interesado 'do ut des'.

Sal y entra cuando quieras, a cambio no me atengo a ninguna regla. Mi comodidad antes que mi dignidad.

Conmigo llegaron puntualidad y permanencia, pero, también, un horario. Lo que esperaba fuera acogido como algo positivo suscitó rechazo porque implicaba una regla, una forma de autoridad que no aceptaban, cuando las normas, siempre necesarias, no están reñidas con la hoy sobrevalorada relación transversal.

Según Luri y Daniel Bell, sería un «resentimiento contra cualquier forma de autoridad».

La supuesta autoridad/desigualdad −que 'impusiera' normas− afectaba su autoestima. Preferían la igualdad incluso si suponía menoscabo de su dignidad.

El otro día me montó un energúmeno una zapatiesta porque le recordé que no está bien llamar diecinueve veces en los dieciséis minutos que tardé en devolverle la llamada. Presumo de llevar al día la demanda y sólo pido que me llamen y esperen a que les devuelva la llamada, pero intuyo que, aunque esto es valorado, muchos preferirían que no hubiera normas.

¿Son Luri y Bell la respuesta a mi duda? No sé ¡Somos tan complejos!