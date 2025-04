Reivindicar a José María Valverde

Comenta Compartir

Oigo viejas campanas que llegan del pasado, campanas de la tarde en los pueblos tranquilos... Campanas que no he visto, y ahora están cantándome desde ... los dulces valles del pasado difunto». Así recordaba el escritor José María Valverde la fugaz memoria de su infancia en Extremadura. Valencia de Alcántara lo vio nacer en 1926, cuando todavía Primo de Rivera llevaba las riendas del país, y aunque muy temprano se trasladó a Madrid, estaría toda su vida vinculado a la tierra extremeña, a la que trataba con profundo cariño y en la que encontraba los cálidos abrazos de su familia. Catedrático de Estética en Barcelona, compañero de Tierno Galván y Aranguren, destacado antifranquista y cristiano comprometido, Valverde es uno de los principales intelectuales españoles de la segunda mitad del siglo XX. Desde su 'Historia de la literatura universal', obra magna escrita junto a Martí de Riquer, a sus poemas y traducciones (Joyce, Hölderlin, Shakespeare), pasando por sus trabajos filosóficos, se abre un inagotable campo de estudio para este profesor que fuera, según sus propias palabras, voraz lector y humilde admirador de Machado. De sus numerosas reflexiones quisiera aquí y ahora destacar dos que hoy me parecen especialmente pertinentes.

La primera, la de que la misericordia, la caridad, la solidaridad y la preocupación por el otro no se deben agotar en el prójimo cercano, en el que nos rodea, sino que ha de abarcar también al que él denomina como «prójimo lejano». Tan necesitada de afecto y socorro está la niña afgana que llora de miedo y hambre a las puertas del aeropuerto de Kabul y que vemos en nuestras pantallas desde el sofá, como el vecino drogodependiente de la puerta del supermercado que implora unos céntimos para poder seguir sobreviviendo. Tenemos, dice Valverde, que crear los cauces para que las personas de buena voluntad lleven su disposición hasta el último de los necesitados, pues todos somos uno. De momento, añado, podríamos ejercitar el derecho de voto siempre con la máxima conciencia de lo que conlleva su resultado. La segunda observación del escritor extremeño se refiere al compromiso que hemos de mostrar con la palabra. Él, dedicado a la teoría de la literatura y a la filosofía de la estética, se preocupó a lo largo de toda su vida intelectual por la vigencia del valor de lo escrito, de la capacidad que tienen estas letras que ahora lees, querido lector, para cambiar tus prejuicios, intereses o pretensiones. El poder de la palabra y el respeto hacia ella de quien la utiliza es algo que no deberíamos olvidar. Sigamos recordando la letra viva de José María Valverde, su compromiso social y su sabia erudición, que se encuadran en la tradición del mejor humanismo cristiano. Como dice el escritor Albert Chillón, uno de sus discípulos de la Universitat de Barcelona: «En los tiempos ominosos que corren, enfermos de cinismo y necedad, la triple pasión literaria, filosófica y política de José María Valverde, sigue alumbrándonos el camino».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY