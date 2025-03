El reinicio

Comenta Compartir

Tras defenestrar a Pablo Casado después de denunciar lo del «hermanísimo» de la presidenta de la comunidad madrileña, la derecha de este país se ha ... vendido como un partido nuevo. Al parecer se están reiniciando como los ordenadores; además siguen con la búsqueda del centro, que ya será el epicentro, dado el tiempo que llevan buscándolo sin encontrarlo. Como no se han elaborado ponencias se han dedicado a hacer guiños a las víctimas de ETA en primer lugar, con la seguridad de que el recurrir a la banda terrorista le da votos. Como es natural, el nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha ganado de forma holgada, lo que no es ninguna sorpresa desde que fue tocado con la varita mágica, sin primarias que pusieran en peligro su candidatura y, tras orquestar la salida de Pablo Casado, a quien supuestamente, más pronto que tarde tendrán que dar la razón con el tema que afecta a la presidenta de la comunidad de Madrid. No es la primera vez que me refiero a la política como el área más ingrata de la sociedad, y se pone de manifiesto de nuevo con la ausencia de agradecimiento al anterior presidente del Partido Popular, que no solo se va por la puerta de servicio, sino que le han achacado todos y cada uno de los problemas que tiene el partido desde que lo nombraron presidente. Aunque no seré yo quien lo defienda por su postura negacionista ante todas las propuestas del Gobierno en pro del interés de los ciudadanos; pero todos tenemos un corazoncito, además de una familia y es injusto que a una persona que ha sido presidente de un partido con mejor o peor éxito lo ninguneen mientras la señora Ayuso no ceja en buscar protagonismo tratando de eclipsar el del presidente saliente y hasta el del entrante.

