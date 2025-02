El regreso de los mongoles

El primer día de colegio siempre me producía bastante ansiedad. Mi mayor preocupación no era el nuevo docente o lo difícil que sería. Lo que me preocupaba constantemente era cómo iba a pronunciar mi apellido. ¿Iban a deformarlo y hacerlo sonar más «extranjero» de lo ... que realmente era, o lo harían sonar «inglés» de alguna manera? Me preocupaba cómo pronunciarían la «u» o si el énfasis lo pondrían en la «h», que se aspira en inglés. Esas siete letras me han hecho plantearme muchas preguntas a lo largo de mi vida.

Al haber nacido y crecido en Canadá, la gente leía mi apellido y suponía que tenía una lejana ascendencia nativo americana simplemente por la forma en que sonaba. A la inversa, también creían que era japonés, al menos hasta que me conocían en persona. Como ciudadano del «nuevo mundo», las posibilidades eran infinitas.

Esto fue así hasta que me trasladé para trabajar de profesor a Bakú, Azerbaiyán. Allí me encontré a gente que al instante supo mi procedencia. Escribía mi nombre en la pizarra para mis alumnos azeríes, en su mayoría de habla rusa, e inmediatamente me preguntaban: «¿Ha nacido usted en Ucrania?

Yo les decía que no, que mi abuelo paterno sí. Había escapado de Ucrania como pudo en los años treinta y, por una razón que desconocemos, como muchos de sus compatriotas acabó en Canadá. Los canadienses le dieron la bienvenida al país, aunque fuera brevemente, y luego le pidieron que se uniera a una cola diferente. Una que implicaba alistarse en el ejército canadiense y volver a cruzar el Atlántico a una Europa de la que acababa de escapar y luchar en la Segunda Guerra Mundial.

Debido a esta historia familiar se podría pensar que los recientes y trágicos acontecimientos deberían afectarme más que el ciclo normal de noticias. Pero no puedo decir que sea así. Incluso si se añade el hecho de que mi único hermano vive en Polonia y que se pasa el día comprobando constantemente los vuelos y trenes disponibles del día siguiente con dirección oeste. No, no puedo decir que esta guerra sea de alguna manera diferente, de alguna manera especial.

Toda guerra, es guerra.

Puede que tenga raíces profundas en Ucrania, pero de todos mis viajes, este es un lugar que aún no he visitado, que aún no he experimentado. No conozco a nadie allí. Dicho esto, he viajado, vivido y trabajado en lugares como Yemen, Siria, Etiopía y Libia. Tengo antiguos alumnos, amigos o colegas que también han tenido que huir de sus hogares, a menudo de forma repentina y en condiciones igualmente aterradoras.

Sin embargo, para algunos, esta última guerra es de alguna manera más trascendental. Por alguna razón, significa más que las otras. El agresor ruso es, de alguna manera, más insidioso y la crueldad, de algún modo, más malvada que las otras que se libran en tierras 'bárbaras'.

Y aquí es donde reside un inherente racismo. La guerra es la guerra y cada una de ellas crea refugiados. Es igual de atroz en Libia que en Leópolis y me hace comprender cada vez más que un apellido no importa. Lo que importa son las personas.