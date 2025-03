Regreso al Medievo

Los que por suerte o desgracia rondamos los sesenta años de edad hemos contribuido, en mayor o menor medida, al desarrollo de lo que hoy ... es nuestra sociedad. Unos lucharon un día y son buenos, otros lucharon muchos días y son muy buenos y otros lucharon toda su vida: esos son los imprescindibles que decía Bertol Bretch, lucharon por sus ideales, por dejar un país funcionando en lo social y en lo legislativo, en lo material de las estructuras y en lo inmaterial del estado del bienestar.

Y lo consiguieron, vaya que sí, aunque claro que se podía mejorar. Las distintas corrientes políticas que nos han gobernado, encabezadas por los siete presidentes habidos desde 1978 han ido aportando sus granos de arena y fortaleciendo los pilares democráticos de nuestra nación. Calculo que no ha sido fácil, a veces se habrán visto obligados a hacer alguna concesión no deseada en aras a la paz social, pero lo que se está viendo actualmente no tiene parangón.

La incursión en el panorama político de un partido de extrema derecha que cogobierna alguna comunidad autónoma, nos deja 'perlas' que se traducen en un cercenamiento material de los derechos adquiridos con el tiempo. La negación de los crímenes machistas y su sustitución por la violencia intrafamiliar, la ocurrencia de uno de sus miembros al decir que España se vacía porque se copula de manera libidinosa y no para procrear, el sacar una bandera (que es de todos) como antídoto a la arcoíris del movimiento LGTBI, dejan en tela juicio esa invitación a la crispación y al odio premonitorios de algo malo.

Fuera de nuestro país no es muy distinto, aunque en Francia impongan un exquisito cordón sanitario a estas fuerzas en otros no es así.

La negación de la pandemia por los populistas Johnson, Trump o Bolsonaro, cuando decían que la covid se combatía con lejía y el 'jaleamiento' por parte del ya expresidente americano a que se asalte el Capitolio, corazón de la democracia, por no aceptar su derrota, dejan lo nuestro en una anécdota. Este personaje, Donald Trump, ya que no pudo con el corazón, dejó infestados otros órganos vitales como el Tribunal Supremo, alojando en el mismo varios admiradores suyos que hace poco han revocado las leyes que regulan el aborto en ese país, y cuando allí estornudan, aquí nos constipamos.

Tener derecho a algo no te obliga a hacer algo, sino que si alguien lo necesita pueda hacerlo con todas las medidas higiénico sanitarias y legales que le correspondan.

¿Tanto poder de seducción tienen los talibanes que pretendemos imitarlos? Si os fijáis no es tan distinto y la ola de puritanismo que poco a poco va arribando a nuestras latitudes cada vez es más fuerte.

Cuando en artículos anteriores me quejaba de la herencia que dejaremos a nuestros jóvenes alguien me dijo que teníamos que quitarnos losas de responsabilidad y que ellos (los jóvenes) estaban condenados a reconstruir el bienestar, aunque mis nervios no me dejen y no pueda más que deciros: aquí me tenéis, para ayudaros en lo que lo pueda.