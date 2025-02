El regreso del emérito

Comenta Compartir

El rey emérito, exiliado de forma voluntaria en Abu Dabi, puede visitar España cuando lo estime oportuno sin más condicionantes que los derivados de su ... obligada lealtad a su hijo y sucesor y la protección que se le presupone de los intereses de la Corona. El malestar que ha causado en Zarzuela la estancia que inició ayer en Sanxenxo para participar en unas regatas, desoyendo el consejo de que la aplazara hasta después de las elecciones del 28 de mayo, se refleja en que no será recibido por Felipe VI y parece evidenciar que ha antepuesto sus deseos personales a los riesgos de que su presencia en nuestro país –que convendría normalizar– coloque a la Monarquía en el foco de la precampaña. Es de esperar que se comporte con mayor discreción que en el anterior viaje y no confunda las muestras de cariño popular con el olvido de unos comportamientos privados nada edificantes que han socavado su prestigio y dañado a la institución que encarna. Sería deseable la asunción de algún tipo de autocrítica por su parte y también una actitud responsable de los socios minoritarios del Gobierno de forma que la crítica legítima no se deslice por la pendiente de la descalificación gratuita y el populismo.

Opinión HOY