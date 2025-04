El regreso

Comenta Compartir

Vi la llegada del rey Juan Carlos a España en 'Sálvame'. Retransmitía Terelu, que de aviones y aproximaciones sabe porque tuvo un novio piloto. Aclaro ... que no estaba Jorge Javier Vázquez. Cuando don Juan Carlos bajó la escalerilla del avión hubo un aplauso en el plató. No por haber bajado solo, por volver a España. Cuentan las crónicas que el controlador dio al rey Juan Carlos la bienvenida al espacio aéreo español (no sé, cuando vas en aviones comerciales no escuchas a los controladores). Que él se emocionó. También que la infanta Elena lo hizo, como en los Juegos de Barcelona, ante el cariño de la gente en el puerto gallego de ese lugar donde Rajoy tiene piso frente a la playa. Los periodistas en la entrada de la casa del anfitrión habían lanzado al aire preguntas tipo «¿Qué ha sentido al volver?». Como para la Pantoja. Mal todo. Ese irse y este volver. Con lo bonita que fue la vuelta de Alfonso XIII a El Escorial. Pero, ay, está vivo.

