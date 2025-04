Reglar la regla

Estos días rememoro en bucle una escena de película. ¡Ay, el cine!, nada me gusta más, he visto demasiadas películas y a menudo establezco un ... paralelismo entre cualquier situación o circunstancia reales y el séptimo arte.

La nueva ley del aborto me ha traído al pensamiento el mítico filme dirigido en 1976 por Brian de Palma, ‘Carrie’. En concreto, la escena que tiene lugar en las duchas del vestuario femenino, donde Carrie es sorprendida por su primera regla, y la sorprende de verdad porque no sabe qué es ni qué debe hacer.

En la secuencia en cuestión Carrie menstrúa por primera vez; sus compañeras, crueles como suelen ser los adolescentes, se burlan de ella y comienzan a lanzarle tampones, compresas y papel higiénico, todos los que tienen a mano. Con la nueva ley, la impactante escena no podría repetirse, porque los tres o cinco días de baja menstrual para las trabajadoras contemplados en la nueva ley quizá terminen, en un futuro no lejano, por extenderse también y con el mismo argumento a las alumnas de colegios, institutos y universidades.

Volviendo a la escena de las duchas, no parece que las adolescentes, por su reacción, sientan algún tipo de incapacitación por la regla, lo que le reprochan a Carrie es su ignorancia y desinformación. Tampoco la propia Carrie muestra algún síntoma de dolor físico incapacitante. Siente terror al ver la sangre, porque cree que está herida, y vergüenza por su desconocimiento.

Dejando aparte a la atormentada Carrie, sacar de contexto un hecho fisiológico normal, y que la mayoría de las mujeres hemos superado sin que alterara nuestra existencia, es rizar el rizo. Es real que algunas mujeres sufren reglas dolorosas, puede que alguna se sienta incapacitada, paralizada o impedida en un momento determinado del ciclo menstrual para continuar con su vida normal. Real y cierto, pero meternos a todas en el mismo saco de incapacitación, mediante esta chocante ley que no hacía ninguna falta, implica asignar a la mujer un plus de fragilidad que no necesitamos. O será, quizá, que yo estoy fuera de onda, o soy marciana, porque acabo de enterarme de que la regla estigmatiza.

En la radio un tertuliano decía que lo más sorprendente era que un tema exclusivamente femenino y que afecta a las mujeres sin excepción fuera objeto de debate entre las propias mujeres.

Hay incluso mujeres prorregla; en ‘Ágora’, Hipatia, profesora y paradigma de la modernidad, regala a su enamorado su pañuelo manchado en sangre; con una baja laboral de cinco días por menstruación incapacitante habría faltado a clase y privado a Orestes de tan personal moquero.

Desconfío de la nueva ley, creo que nos hará más vulnerables y menos competitivas. El malestar puntual que provoca la regla en algunas mujeres no puede convertirse en la excusa que propicie el absentismo menstrual y nos aleje más de la deseada igualdad.

La expresión manida de que la excepción confirma la regla dejará de ser un dicho tonto porque la excepción confirmó la regla, y la regló.

Si esto es avanzar, prefiero retroceder al siglo IV con Hipatia a regalar tampones.