Los regantes responden

El 10 de septiembre se publicó en HOY una información firmada por Fernando Negrete, al que como presidente de la comunidad de regantes de Piedra ... Aguda me gustaría contestar. El regadío funciona así: la comunidad desde 1953 tiene otorgada, por parte de CHG, la siguiente concesión para el aprovechamiento del agua del pantano: caudal máximo utilizable 600 l/s, de los que se constituye una reserva para los abastecimientos de Olivenza (25 l/s) y Valverde de Leganés (10 l/s). Los 565 l/s restantes permitirán el riego de 638,9354 hectáreas. Por este aprovechamiento los regantes abonamos anualmente el llamado canon de regulación a la CHG, unos 12.000 euros. El mayor aprovechamiento del agua corresponde a los regantes, que hacen uso del agua de riego previa autorización del servicio de regadíos durante los meses que dura una campaña.

La comunidad de regantes de Piedra Aguda nunca cuestionará la gestión que hacen los ayuntamientos del aprovechamiento del pantano que les corresponde, nos da igual que lo utilicen para beber, jardines, baldear calles o piscinas, para nosotros el agua es imprescindible para hacer productivas nuestras explotaciones, contribuyendo al sustento de más de 100 familias y arraigamos población al territorio. El razonamiento de Fernando Negrete es, además de inexacto, simplista: «Si tras tres meses de campaña de riego, que no empezó en junio sino en mayo, el pantano tiene 4 hectómetros menos de agua y le quitamos los que según Promedio consumen oliventinos y valverdeños, el resto lo ha utilizado la comunidad de regantes». Según los encargados de la presa, a esos 4 hectómetros primero habría que restarles la evaporación, que este año y dadas las altas temperaturas ha sido superior a la de años anteriores. En segundo lugar, un pantano no es un depósito estanco, tiene pérdidas por filtración y por el consumo de la vegetación que lo circunda, un solo eucalipto consume diariamente 20 litros de agua (7.300 litros anuales). Los cálculos del consumo de las dos poblaciones mencionadas son inexactos, según datos reales de la ETAP, en lo que va de campaña (del 9 de mayo al 31 de agosto) se han consumido 0,4 hectómetros, muy alejados de los 0,2 que el señor Negrete sugiere. El volumen de agua consumido en el regadío no se acerca a la cantidad que menciona, y no llega ni de lejos al aprovechamiento que por concesión pertenece a esta comunidad.

El año que viene, si no hay agua suficiente, los oliventinos y valverdeños tendrán su agua, pero los regantes tendremos que replantearnos nuestro modo de vida, por eso nos gustaría que cuando se escriben artículos, como el que ha dado pie a esta carta, se ahondase en el problema que supone la escasez de agua para todos, especialmente para los que vivimos de ella.