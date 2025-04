Refutar a Meryl Streep

Comenta Compartir

Mucho antes de que se estrenara 'Ser los Ricardo', ya empezaron a dar la turra con el hecho de que Javier Bardem interpretara a un ... cubano. Con su nominación al Oscar, ha vuelto la memez. ¿Por qué no interpreta a Desi Arnaz un actor cubano? A lo mejor porque Sorkin prefería a Bardem. Y porque Bardem persiguió el papel para explotarlo y divertirse. El actor español se ha defendido con su propia pertenencia a una minoría en Hollywood (los actores españoles). Venga ya. Es ridículo. En 'Paquita Salas', los Javis soltaron un discurso sobre por qué a un personaje trans debería interpretarlo un actor trans. Es cine, televisión, ficción, cualquiera puede interpretar lo que sea. Criticar que Bardem interprete a un cubano es refutar el cine. Es refutar la carrera de Meryl Streep y sus acentos polaco, danés, británico, australiano o italiano. ¿Por qué no una actriz polaca, danesa, británica, australiana o italiana? ¿Por qué no os vais a tomar viento?

