Refrescar la memoria

El día 15 leí la carta de una asidua lectora de HOY que comienza con la descripción de la palabra cinismo. Sin entrar a valorar ... sus respetables opiniones, creo que olvidó, no sé sé si intencionadamente, un calificativo, a mi juicio, esencial en la situación actual de nuestro país, y es la de psicópata narcisista cuya definición es: «Un psicópata narcisista se caracteriza por ser impulsivo, manipulador, no sentir remordimiento y una gran necesidad por la atención. Pueden identificarlos por sus mentiras, historias fantásticas que siempre los hacen quedar bien parados. Sin importar si dañan a otros». Reuniendo esta definición y la que la lectora publicó el día 15, llego a la conclusión de que estamos ante nuestro presidente del Gobierno, al que intuyo que tanto admira, y para más inri le recuerdo solo algunas perlas que nos ha dejado: «Lo ocurrido en Cataluña es un clarísimo delito de sedición que no podemos consentir», delito modificado en el Código Penal a petición expresa de los nacionalistas catalanes. «Jamás negociaré con los nacionalistas». Mentira. «No pactaré con Bildu y lo repito cinco veces o veinte». Mentira. «No habrá indultos para los golpistas». Mentira «No dormiría tranquilo si Podemos estuviera en el Gobierno». Mentira. Me detengo aquí por razones de espacio, pero permítame señora lectora una última pregunta de entre muchas que le haría: ¿por qué es más fácil hoy abortar sin permiso de los padres que necesitar un permiso de ellos para ir a una excursión del colegio? No parece muy lógico ¿verdad? Menos mal que nos quedan pocos meses para aguantar estas mentiras y desvergüenzas que ya no convencen a nadie.

Cartas al director