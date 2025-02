Reformar la Constitución

Comenta Compartir

Como bien recalca Feijóo, «la Constitución está en peligro»; pero, al contrario de lo que él pretende hacernos creer, por anquilosamiento. Las constituciones estáticas, que ... no se adaptan a los tiempos que viven, fallecen. Si no se reforman, la ciudadanía se distancia de ellas. Los países europeos occidentales las actualizan con soltura: Austria más de 100 reformas, Alemania 62, Suecia 34, Bélgica 33, Malta 29... España solo dos impuestas por Europa: para pagar la deuda y para permitir a ciudadanos de la UE residentes en España ser electores y elegibles en las elecciones locales. Como para efectuar reformas se necesita el consenso con un partido tan continuista como el PP, nuestra Carta Magna morirá. La renovación es el baluarte de la Constitución para no morir. No se puede vivir anclado en el pasado.

Cartas a la directora