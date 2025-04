La reforma laboral y los jóvenes rebeldes

Si finalmente es aprobada la reforma laboral, los más beneficiados serán los jóvenes, que ahora mismo son carne de cañón del mercado laboral. El paro ... juvenil en España es el segundo más alto de Europa, con un 29,2 %. Casi uno de cada tres jóvenes no encuentra un empleo y no puede afrontar a medio plazo un proyecto vital con independencia de su familia.

Como el acuerdo para la reforma se ha pactado entre empresarios y sindicatos, que son los verdaderos protagonistas del asunto, los políticos se han quedado sin excusas para su aprobación y solo tendrían que aplaudir y firmar un texto que favorece la concordia social.

Sin embargo, resulta sorprendente que la reforma laboral arbitrada por la ministra Yolanda Díaz despierte rechazo sobre todo entre los partidos nacionalistas, y no tanto en la derecha. Sospecho que el acuerdo alcanzado por los agentes laborales los irrita especialmente al revelar que son prescindibles en la gobernación del país en cuanto el debate se desplaza desde los temas territoriales hacia los temas sociales. En este terreno caen las máscaras: si hay que elegir entre ventajas para el territorio propio o ventajas para la clase trabajadora, para los partidos nacionalistas lo prioritario es lo primero.

Si finalmente la reforma supera las imposiciones de los nacionalistas y evita los palos en las ruedas que intentan ponerle, quizá pueda combatirse el pesimismo laboral y emocional de muchos jóvenes para quienes el Estado, los partidos políticos y los sindicatos no se preocupan en absoluto de ellos.

La palabra juventud tiene la misma raíz etimológica que la palabra ayudar, de modo que joven era el que ayudaba a los mayores y a los púberes, porque tenía más vigor e iniciativa. Pero ahora vemos jóvenes extraordinarios que luchan por salir adelante en una época más difícil para ellos que para la generación anterior. Desde el año 2008 han ido bajando el listón de sus ambiciones. Si antes soñaban con triunfar en lo suyo, las artes o las ciencias, ahora se conforman con que no les corten el cuello con la espada de Damocles del 'downsizing' que enarbolan las empresas a las primeras de cambio, porque cuanto más se reducen los puestos de trabajo más sube el valor de sus acciones en bolsa. Ellos no son los responsables de las crisis y, sin embargo, tienen que apechugar con sus consecuencias.

Los jóvenes de este país han dejado de confiar en el llamado sueño americano, esa creencia de que quien trabaja y persiste termina saliendo de la pobreza. Saben que, hoy por hoy, hay mucha gente que lleva trabajando en jornada completa media vida, para quien siempre es lunes, apenas sin descanso ni días libres, y siguen en el mismo sitio. No creen en el porvenir y su pasado se les aparece siempre más grato que su futuro.

Ante esta situación, hay dos modos de reaccionar, con resignación o con rebeldía.

Y así, hay algunos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que se acomodan al bien vivir y se rinden, apoltronados en la molicie, la procrastinación y el bartoleo: los 'couche-tard' que se pasan años repitiendo curso, bachillereando, sin luchar por independizarse, conformes con recibir eternamente de los padres una paga mayor de la que ganan muchas familias humildes de trabajadores.

Pero también hay una mayoría que se rebela contra esa situación, que no tienen por ídolos ni a youtubers, ni a famosuelos cortijanos, ni a pseudoartistas místicos, ni a futbolistas frecuentadores de las tiendas de tattoo y de las peluquerías de peinados rococó. Estos rebeldes buscan trabajo a fondo, aunque sea a media jornada, y se presentan a oposiciones y no se rinden si los suspenden una o más veces. Y muchos estudian y trabajan a la vez, laboran y cantan, y no admiten ni un euro de sus padres, aunque vivan en la mayor austeridad o pasen frío, ni se aprovechan de nadie, porque saben que llegar a casa a mesa puesta es porque alguien se ha ocupado de la compra, de programar el menú, de preparar la comida, y no quieren que otro haga por ellos lo que a ellos les toca. Si no encuentran trabajo aquí, estos rebeldes lo buscan allá, aunque deban ir a pie, porque no tienen coche. O bien emprenden la opción que se ha tomado siempre en este país: la emigración, aunque ahora hay algunas diferencias: antes, desde Europa pedían peones de pico y pala, de chatarra y llave inglesa, y ahora buscan al técnico del fonendoscopio y la jeringa, del ordenador y de la pila de litio, y hasta a algún Chopin. Antes se llevaban a quien no iba a la universidad y ahora, por desgracia, se llevan lo mejor de las universidades españolas.

Pero conviene no olvidarlo: si tres de cada diez jóvenes están en paro, eso significa que siete de cada diez están trabajando o estudiando.

A los primeros, la reforma laboral de la ministra Yolanda Díaz, pactada por empresarios y sindicatos, quiere sacarlos de su 'dolce far niente'; a los segundos, quiere protegerlos, evitar su precariedad laboral y mejorar su futuro.

Pero no parece que los nacionalistas estén dispuestos a permitirlo.