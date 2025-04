Comenta Compartir

Todavía no me he enterado de si derogamos o reformamos la ley de reforma laboral, porque a mí me parece que derogar es eliminar la ... ley, mientras que reformar es eso, retocarla, actualizarla, eliminar cosas que no han sido eficaces, etc. Si derogamos, ¿cómo van a quedar las relaciones laborales, como estaban antes de la ley de Rajoy? Porque mucho hablar de la señora «matria», pero ¿qué han hecho en su ministerio para sustituir la reforma laboral de Rajoy? Hay alguna propuesta a la ley derogada presuntamente. A mí me parece que esto es más de lo mismo, mucho darle a la lengua pero poco trabajar. Es que no basta con llevar cada día un vestido diferente, como una modelo, para ser una buena ministra. Algunos llaman a Yolanda Díaz «la comunista buena». Esta señora es la comunista buena, no la buena comunista. No sé si en Podemos juegan a aquello de «poli bueno, poli malo». Díaz es el bueno y Belarra el malo.

