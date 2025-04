Si tiramos de hemeroteca, Pedro Sánchez, en la moción de censura que le llevó a ser el inquilino de la Moncloa, se comprometió a derogar ... la reforma laboral del PP. Pero menos mal que no lo ha hecho, porque en esta era pandémica de la covid-19 que nos ha tocado vivir, de haberlo hecho el mercado laboral habría sufrido el desplome total. Y de momento, damos capotazos de todo tipo, por la derecha y por la izquierda.

A nadie se le puede olvidar que los ERTE fueron duramente criticados por el sector de izquierda, cuando astutamente la izquierda que hoy gobierna se ha valido de la existencia de este instrumento para dar una protección a los trabajadores en la pandemia. Desde Unidas Podemos, socios de gobierno, exigen la derogación total de la reforma laboral del PP. Pero hete aquí que desde Europa, que nos vigila porque no se fía de nosotros, no nos van a permitir la derogación total. Que nadie olvide tampoco que desde Europa se nos tachó de blandos en su día al ver la reforma que proponía el PP. De momento andan reunidos Unidas Podemos y PSOE, dialogando, porque desde la formación morada saben que Europa si no se les escucha y hace caso, te congela muchos de los fondos prometidos y necesarios para las políticas sociales que dicha formación propone. No llegará la sangre al río por ello, pues ni a PSOE ni a Podemos les interesa tensar la cuerda rompiendo la coalición que les llevaría a un adelanto de elecciones que podrían perder. Ahora bien, no se olviden de Rufián, pues aún tiene que decir: «Aquí estoy yo». Así y todo volver a la pura negociación colectiva, dando poder a los sindicatos daría poca libertad al empresariado. Y con ellos hay que contar, pues son los que ponen el 'parné'.