Reflexiones a destiempo

No hace mucho comentaba a un buen amigo que ya no nos interesaba el curriculum vitae, por lo que nuestra expresión no tenía por qué ... ajustarse a lo correcto, sino a lo que realmente sentíamos y pensábamos. Ya era el momento de corregir a Quevedo, que recomendaba no decir lo que pensábamos, sino sobre todo pensar lo que decíamos. Ahora debemos decir lo que creamos conveniente. Siempre se dijo que el diablo, ahora dudamos de su existencia, sabía más por viejo que por diablo. En mi caso no es que sepa más, es que me sorprenden cada día menos cosas. Como me he visto en ciertas lides, por cierto, la mayor parte gozosas, entre ellas el que se depositasen en el Monasterio de Guadalupe los «grecos» de Talavera la Vieja que estaban en el Museo de Santa Cruz en Toledo.

No llegué a entender a la asociación que tiene entre sus fines que la villa de Guadalupe y otras, que no suelen citarse, pasen a formar parte de Extremadura, cuando dudo que al mismo tiempo estén pensando en Béjar y su tierra, que tendría que ceder la diócesis de Plasencia a la de Salamanca o Ciudad Rodrigo, cuando todos sabemos que la administración eclesiástica hunde sus raíces allá en la Edad Media y se ajusta más a las características naturales e históricas que la división administrativa actual que en el mejor de los casos responde a Javier de Burgos de 1835, y constitucionalizada en 1978. Es decir, que fue de antes de ayer. Claro, piden Guadalupe por su significación no solo religiosa, sino también política desde que Juan Carlos Rodríguez Ibarra, siendo presidente de la Junta de Extremadura, decidió que el 8 de septiembre fuese el día de Extremadura. Guadalupe como centro mariano tuvo más significación en épocas anteriores que en las actuales, donde se observa más atracción turística y cultural, que no es lo mismo que religiosa. Vayan a la Puebla y lo observarán.

En Extremadura las cosas han cambiado. La religión católica que dio sentido a nuestras vidas, que conformó a nuestra sociedad, marcando sus ejes de conducta social y política en que vivimos, parece como si hubiese dejado de ser referente para la gente. Por eso me sorprende que la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres se desvivan por Buda, y me pregunto, además, qué se le ha perdido a Buda por estos parajes, a dónde ha venido a poner la era. Los cacereños y por extensión los extremeños y los españoles no sé si estamos deseosos de una nueva espiritualidad, de un nuevo culto, pero de este a Buda no saben mucho más que se trata de un canto a la bondad, como si esto fuera nuevo. ¡Lo será! Los políticos siempre están presionados por las situaciones de desempleo y las ventajas electorales. No hay tiempo para la reflexión, el estudio, sino para soluciones rápidas y después, ya se sabe, vienen los Valdecañas, cuya aprobación estuvo plagada de buenas intenciones. Sin duda.

Vamos hacer un centro de nueva espiritualidad, construiremos una escultura de 60 metros de altura, que va a dejar chica a la Montaña, esa que los cacereños no quieren estropear con explotaciones mineras por mor de su Virgen y a la subida (paseo) a la misma... no habrá minas, porque no hay garantías suficientes para que se explote en la región el mineral sacado y los valores añadidos se obtengan, una vez más, en otros lugares. Pero tendremos a Buda. Por cierto, en un mundo cuya globalización cada día es mayor, dudo de la competitividad que puedan tener dos fábricas, mejor, una con dos secciones, de materias y componentes a 90 kilómetros de distancia una de la otra. Un responsable de EY (Ernest&Young) hace ya un tiempo en el periódico HOY abogaba por el desarrollo de componentes relacionados con la electrificación de la industria automovilística, pero no hacía referencia en su escrito a que se ubiquen aquí, sino que serán necesarias las baterías para los coches eléctricos. Antes se decía que esto era una milonga. Siento decirlo, me gustaría equivocarme, pues siempre espero el triunfo de la empresa, para que tengan porvenir los empleados y disminuya la sangría migratoria, y más si tienen como fin el desarrollo de la región, pero no quiero que estemos ante nuevas Hering económicas y espirituales. No será que al pobre todo se le vuelve en contra, no solo las pulgas.

No obstante, no perdamos las ilusiones. El futuro ciertamente es el coche eléctrico, que siempre necesitará baterías y electricidad, que obtendremos con esas plantas de energía renovable, que están terminando con parte de la superficie cultivable. No he llegado a entender, pues desde León XIII ya se dice que la propiedad tiene una función social, lo que se encargarían de recordarnos Juan XXIII en su encíclica Mater et Magistra y Pablo VI con su Populorum Porgressio, por no citar a Proudhon que consideraba la propiedad un robo. Pues está muy bien lo de las enormes plantas fotovoltaicas, pero ¿no podrían haber elegido mejores espacios para sus localizaciones que las feraces tierras por las que se extienden, algunas de regadío, habiendo zonas totalmente improductivas? Es una pregunta que me he hecho con frecuencia y no veo que haya sido objeto de reflexión, que yo sepa, que no sería extraño por otra parte.

El tiempo nos depara muchas sorpresas. El coche con motor de explosión no tiene ciento cincuenta años y en este tiempo nació también la aviación y la humanidad sufrió dos guerras mundiales, además de otras de consideración. ¡Seamos optimistas!