Reflexión de cara a la Navidad

Comenta Compartir

Una tarde de invierno, próxima a la Navidad, el anfitrión se acercó a una joven pareja, familiar cercana, y le preguntó a la muchacha: «¿Tu esposo te hace feliz?». «Claro que sí. Es el mejor compañero y amigo que he podido encontrar. Es guapo, comprensivo, ... alegre y divertido. Le fascina mi vida, la aventura, mi carácter, a veces desagradable... Gracias a él me siento extremadamente feliz». La ovación de los asistentes no se hizo esperar. Acto seguido le formuló la misma pregunta al joven y enamorado muchacho. Después de un breve silencio, el muchacho respondió: «No, mi pareja no me hace feliz». Los presentes estaban impactados. Hasta que, de pronto, el chico respondió: «Por qué se sorprenden?». Por supuesto que mi pareja no me hace feliz. El que yo sea feliz no depende de ella, sino de mí. En cada situación yo elijo cómo y cuándo quiero ser feliz. Si tengo que depender de alguien o de algo me encontraría en graves problemas. No entiendo a la gente que dice que no puede ser feliz porque no tiene dinero, porque alguien dejó de amarle, porque la gente no le valora o porque tiene muchos problemas. La vida es como andar en bicicleta: si no sigues pedaleando, te caes. La vida es muy corta como para dejar las llaves de la felicidad en el bolsillo de alguien.

Los asistentes aplaudieron y felicitaron al hombre. Moraleja: no esperes los buenos tiempos para ser feliz. Sé feliz, y los buenos tiempos vendrán por sí solos. La felicidad depende de ti mismo, no es el resultado de hacer un análisis de los demás, sino una decisión propia. Nada ni nadie te hará feliz hasta que tú determines serlo. Sé feliz, porque las injusticias se pagan; porque el dolor se supera; porque el amor llega; porque el miedo te fortalece y de los errores se aprende; porque todos somos imperfectos y puedes estar orgulloso de ser como eres. Tenemos que aprender a disfrutar de las cosas más simples, esas que a veces pasan inadvertidas. Sé feliz, pero no por alguien, sino porque así lo has decidido tú. Sé feliz, acompañado o solo. La vida es un reto: vívelo, siente, ama, ríe, llora, juega, gana, pierde, tropieza, pero siempre ¡levántate y sigue!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión