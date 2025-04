Hace tiempo que venía notando un fenómeno físico extraño a mi alrededor, como si el mundo estuviese empezando a encogerse y hubiera decidido comenzar por ... las cosas pequeñas. Concretamente, por las de comer.

Abría un paquete de pasta y, al sumergirlo entre hirvientes borbotones, me asaltaba la peregrina idea de que o había crecido la olla o los macarrones habían menguado porque, ante la misma cantidad de líquido, flotaban ahora con más libertad. La bolsa de cortezas de trigo, que con mala conciencia consumía, albergaba ahora el mismo sentimiento de culpabilidad a pesar de que, juraría, el deleite era menor y las cortezas, menos. Esos yogures controladores del tránsito intestinal parecían regular menos –aunque nunca me decidí a constatarlo empíricamente– y hasta el cacao mañanero ofrecía menos grumos que detonar.

«No puede ser», pensaba, dudando de mi capacidad observadora, «si he pagado lo mismo de siempre», respondía a mi subconsciente, empeñado en evidenciar lo evidente.

Sospeché que igual era yo que, con el calor y los torreznos, me estaba dilatando y, cual Gulliver en Lilliput, percibía la vida a escala diferente. Hasta volví a graduar mis gafas por si estaba comprando en la sección infantil sin darme cuenta. Pero ni yo había cambiado de productos, como su propio precio indicaba, ni mi espejo parecía indicar un caso de inusual gigantismo.

Preocupada por si el Universo estaba entrando en fase de expansión inversa acudí a la máxima fuente del conocimiento: el Google.

Allí, tras consultar artículos de ciencia, astrofísica y parapsicología, hallé la solución en la revista de la OCU.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios, muchas marcas han decidido aplicar una estrategia por la que incluyen una cantidad inferior de producto en su envase habitual, conservando el mismo precio. Esta «reduflación» oscila entre un cinco y un diez por ciento y disimula un encarecimiento de hasta un cuatro por ciento. Así, tan pronto ponen 40 gramos menos en el tarro del cacao o el envoltorio de espaguetis como escatiman cinco cortezas de trigo por bolsa.

Con mis recién graduadas gafas examiné los diferentes paquetes. Allí estaba la solución, en el peso modificado que, incauta, no se me había ocurrido consultar. Por muy feo que me pareciese el trampantojo psicológico, la operación era legal. Totalmente.

No soy yo, respiré aliviada, es el marketing que con sus malabarismos habituales –como el tradicional «coma 99», los villancicos en septiembre o poner el pan al final del establecimiento– ha encontrado la técnica para subirnos los precios sin que lo notemos. Eso sí, conservando la misma cantidad y tamaño de plásticos y envases porque, total, ande su bolsillo caliente y ríanse del medio ambiente.

Tras la constatación de que ni mi deterioro mental ni mi volumen corporal estaban peor de lo habitual, consideré la idea de intentar la misma técnica, es decir, usar el mismo monedero, pero rebajando el contenido. La descarté. Aún no tengo fuerzas para la operación bikini.