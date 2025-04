Comenta Compartir

La inflación y la guerra de Ucrania han servido de excusa a las grandes superficies de la alimentación para encarecer los precios de sus productos ... en porcentajes superiores al alza de los mismos, y en muchos de aquellos en los que no ha habido subidas, han reducido su contenido en porcentajes alarmantes, del 30 o 40%. A todo esto se le llama reduflación, o lo que es lo mismo, es el proceso de reducir tamaño o cantidad manteniendo su precio. En la cadena donde suelo (solía) hacer gran parte de mis compras, podría probar con envases de cremas de espárragos, calabaza, verduras, etc., su capacidad es un tercio inferior a la de antes. También las latas de filetes de anchoas de su marca (pack indivisible de tres), han pasado de tener nueve unidades a seis. Y así un largo etcétera, sin entrar en el terreno de las frutas, ya que sus precios casi se duplican. Este supermercado español siempre ha sido en ejemplo a seguir, por la creación de empleo, por pagar bien a sus empleados, de trato con sus clientes, pero llegado el momento se han contaminado y la credibilidad de sus clientes le ha hecho bajar muchos enteros. Terminará la guerra de Ucrania, bajará la inflación pero los precios se mantendrán hasta que tengan otra excusa para, no robarnos, pero si engañarnos.

