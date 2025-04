Vox recurre al Constitucional

Comenta Compartir

En las últimas elecciones generales, las de noviembre de 2019, que permitieron a la coalición PSOE-UP formar gobierno, Vox se convirtió en la tercera ... fuerza del país, con el 15,2% de los votos y 52 diputados. Tan solo el PSOE (28,3% y 120 diputados) y el PP (21,0% y 89 escaños) aventajaron a la formación de la extrema derecha. Pero su cooperación con el PP en varias autonomías en que su concurso es indispensable –Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León– no ha tenido parangón en el conjunto del país. Y para suplir esta falta de protagonismo, Vox ha presentado diversos recursos ante el Constitucional, lo que le ha reportado visibilidad y algunos éxitos. En concreto, Vox ha recurrido dos veces la declaración del estado de alarma por la pandemia, así como la relajación de la actividad en el Congreso, y un TC agónico y dividido le ha dado la razón. No parece que los objetivos de un partido puedan colmarse mediante estas estrategias dudosas, que no disimulan el rechazo que sus postulados más estridentes producen incluso en la derecha moderada. O Vox encuentra un camino democrático para servir al país o se generarán dudas sobre la utilidad del voto a una formación que se demuestra incapaz de formar mayorías.

