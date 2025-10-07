HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 6 de octubre, en Extremadura?

Recuperar la humanidad

Es necesario mantener la presión internacional y civil para impulsar el fin de la barbarie en Gaza y cerrar en Israel la herida de los ataques del 7-O

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El plan de paz de Donald Trump para Gaza e Israel que ha terminado por aceptar Hamás debería abrir una etapa de esperanza en Oriente ... Medio bajo una clave que lleva desguazada demasiado tiempo: la humanidad. La tarea de recuperarla es más urgente que nunca cuando se cumplen hoy dos años de los salvajes atentados terroristas cometidos por milicias de Hamás al otro lado de la Franja, con el resultado de 1.200 muertos y más de 200 personas secuestradas, algunas aún cautivas. Los ataques proyectaron un horror sin límites y espolearon una brutal ofensiva del ejército israelí sobre la población palestina que ha segado más de 60.000 vidas, en un cerco que desata una ola de indignación mundial ante el convencimiento de asistir a una barbarie, un genocidio en pleno siglo XXI a los ojos de la ONU y de cada vez más países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  4. 4 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  5. 5

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  6. 6 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  7. 7 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  8. 8 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  9. 9

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes
  10. 10 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Recuperar la humanidad

Recuperar la humanidad