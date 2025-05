Recuperación sostenida

Comenta Compartir

La economía española ya se ha situado en los niveles anteriores a la pandemia, el paso requerido para valorar aún más el crecimiento experimentado durante ... el anterior ejercicio y el presente. La mejora por parte del INE del dato adelantado en abril respecto al comportamiento del primer trimestre constata que nuestro PIB creció un 0,6% en relación a los últimos tres meses de 2022, con lo que se sitúa en el 4,2% de crecimiento. Este año comenzó con un notable aumento de las exportaciones –del 5,7%– y también de la inversión –un 1,8%–, mientras que el consumo de los hogares se vio afectado por la inflación y la subida de las mensualidades hipotecarias cayendo un 1,3%. Los datos definitivos de crecimiento en el primer trimestre contagiarán al resto de 2023 y contribuirán a que el consumo de las familias no siga retrayéndose. Pero revelan también que las advertencias sobre una percepción dual de la situación, en la que instituciones y empresas constatan esos buenos números al tiempo que millones de ciudadanos no alcanzan a verlos, cuentan con una base real. Lo que se corrobora con el detalle añadido de que el ritmo de incremento de las horas trabajadas –y cotizadas– sigue yendo por detrás de la estadística general sobre el empleo y el resto de indicadores demostrando que la reforma laboral no lo puede todo.

Dado que la economía es también un estado de ánimo, resulta en sí mismo positivo que los españoles sepan que nuestro PIB está creciendo más que en los demás países de la UE. Pero, una vez recuperados los niveles de 2019, convendría también advertir de que se trata de una comparación parcial y temporal respecto a economías en algunos casos más equilibradas y de muchísimo mayor potencial. Que Alemania entrara en recesión técnica de un 0,3% en el primer trimestre no es ninguna buena noticia para España. En ocasiones, los responsables del Gobierno parecen estar disputando una competición respecto a países de cuyo desarrollo depende también nuestro bienestar. No podemos olvidar que somos los mayores beneficiarios de los fondos europeos junto a Italia. No podemos olvidar que, a la vuelta de 2023, se restablecerá la disciplina presupuestaria suspendida en el ámbito de la UE a causa de la pandemia. Insistir en que crecemos a un ritmo cuatro veces mayor que el de otros socios destaca solo una parte de nuestra realidad, y convendría no agitarla a diario ante quienes están contribuyendo solidariamente a que eso sea posible.

