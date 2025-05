Recuerdo de Pepe Higuero

Crecido en el entorno de la calle Villalobos, Pepe Higuero sigue en la memoria de nuestra ciudad, en sus espacios, instituciones, movimientos culturales y en ... sus habitantes. Dejaba que cada uno hiciera lo que le gustaba hacer, luego les procuraba estímulos para que lo hicieran bien. En esa pedagogía se forjaron periodistas, actores, músicos, fotógrafos, incluso deportistas.

Sus apuestas musicales de los años sesenta, en la Radio y en Faunos, son raíces del bullicio cacereño. Con la primera FM de Cáceres, además de enseñanza a distancia, facilitó el empuje de muchos jóvenes, con micrófono libre y abierto. Pionero en la organización de debates, su 'Ayuntamientos cacereños' es testimonio de nuestras primeras elecciones municipales.

Soy testigo de su actividad en la Consejería de Cultura referida a Cáceres. En 1990 organizó la primera edición (y las tres siguientes) del Festival de Teatro Clásico, priorizando calidad de contenidos, adecuación al entorno monumental, participación de compañías extremeñas y ofreciendo actividades complementarias. Logró del Ministerio de Cultura, la presencia de las Compañías Nacionales e incorporó espectáculos de música y danza. Redactó y gestionó el programa Cáceres, capital Cultural 1992. Así disfrutamos de Yehudi Menuhin, Mistlav Rostropovich, Serrat, Tito Puente, Celia Cruz, Old and New Indian Way, Dire Straits y decenas de congresos y exposiciones. También del primer Festival WOMAD, a cuyos organizadores ingleses convencimos de que Cáceres era el sitio adecuado; referencia que animó luego a Peter Gabriel. Ese año se inauguró el Gran Teatro, cuyo proyecto, por su empeño personal, pasó de un lavado de cara, a la incorporación de nuevos espacios, amplios accesos y equipamiento especializado. De este modo, la Capital Cultural Cáceres 1992 dejó un Teatro público revalorizado, un Auditorio-Palacio de Congresos y la consolidación del WOMAD y del Festival de Teatro Clásico.

La huella de Pepe Higuero permanece, dos años después de su partida, en festivales emblemáticos y en espacios escénicos de la ciudad, así como en la información –sonora o visual– que, por su iniciativa, contribuyó a promocionarla. También en la entrañable figura de Leoncia, cuya instalación promovió, y en la gratitud de cuantas personas formó, alentó o apoyó.