Rectificar es de sabios, y eso debería hacer la ley del 'solo sí es sí'. La prepotencia del Ministerio de Igualdad no cambia el artículo ... 2.2 del Código Penal que avisa de que cualquier condenado puede acogerse a cualquier reforma de la ley que les beneficie, aunque sus condenas hubieran sido anteriores. Así que los jueces, por muy de derechas que sean, por muy machistas que sean, o muy buenos cantaores de flamenco que sean, no deben impedir que el reo se acoja a los beneficios que la ley del Ministerio de Igualdad le ha dado. Eso es lo que igualdad tiene que asumir y recticar. Estos beneficios que ha otorgado al terrorismo machista le pasaran factura, pero arrastra con ellos a los otros socios de gobierno, que bien hacen en subsanar la ley. A su vez con esto le están haciendo campaña a favor de su oposición política. El terrorismo machista necesita ser enfrentado por una clase política que debería estar todos a una. Pero ni han estado, ni están, ni se les espera. La vida de las mujeres vale lo mismo o menos que la de los perros de caza. Así que es obvio que también tenemos un problema de salud mental que escenifican en el terror, el maltrato y los asesinatos. Hacen bien los políticos que están reclamando una salud mental necesaria, aun sabiendo que la psicopatía terrorista tiene pocas posibilidades de regenerarse, con lo cual llegamos a la conclusión de que estos terroristas no deberían estar en la calle por ser un peligro público. Aunque tenemos la suerte de tener un estado democrático garantista con sus leyes, como debe ser cualquier democracia. Cuidemosla.

Cartas a la directora