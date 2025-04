Recolocación electoral

La disolución del Congreso y del Senado emanados de los comicios de 2019 devuelve a los ciudadanos la potestad de elegir a sus representantes parlamentarios ... el próximo 23 de julio, sin que las Cámaras puedan ejercer mientras tanto su actividad legislativa y la de control sobre el Gobierno. Ello cuando éste último mantiene sus atribuciones ejecutivas. La suspensión de la actividad parlamentaria deja en nada las iniciativas que estaban en trámite hasta anteayer. Son 62 proyectos y proposiciones de ley que no llegarán a término. Muchos de ellos reflejaban en su dilación las divisiones que atraviesan la coalición de gobierno. Ley de Familias, la de secretos oficiales, la de seguridad nacional, sobre el sistema de pensiones, la despenalización de las injurias a la Corona, la referida a la dependencia, la proposición sobre salud mental o la tan esperada respecto a la ELA, junto a la trasposición de directivas de la UE. Todas esas iniciativas pasarán a formar parte de las promesas y anuncios que los grupos del bloque de investidura presenten ante el 23-J, también para diferenciarse entre ellos. Cuando muchas de las materias referidas requerirían el máximo consenso parlamentario en la próxima legislatura.

Ante a la neutralización constitucional de las Cortes, el Gobierno podría seguir aprobando decretos-ley. Aunque es de esperar que Pedro Sánchez no recurra a los siete Consejos de Ministros ordinarios que restan en la legislatura, o a otros extraordinarios, para hacerse valer. Exceptuando aquellas situaciones de interés común que lo requieran con verdadera urgencia. Contención que debería extenderse a las comparecencias públicas de ministras y ministros en el desempeño de sus funciones. No solo porque es necesario reestablecer la divisoria entre institución y partido. También porque su solapamiento no ha resultado positivo para el PSOE.

La convocatoria de elecciones establece un calendario ineludible para clarificar qué opciones concurrirán al 23-J. La inscripción de Movimiento Sumar como partido permitirá formalizar la negociación entre Yolanda Díaz y Podemos después de meses de espera. Pero no rebajará la tensión entre quienes se vindican por separado representantes de la izquierda de la izquierda. Dado que, frente a la fuerte caída de Podemos, Díaz no puede presentar más que un dictamen demoscópico por la unidad. La decisión colegiada de Ciudadanos de no presentarse a las generales es coherente con el resultado obtenido el domingo y con su propósito general de abrir cauces liberales alternativos al sanchismo.